Coronavirus: in Trentino altri 33 contagi e un decesso

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - In Trentino si registrano altri 33 contagi (9 dei quali accertati negli ultimi 5 giorni, gli altri individuati tramite screening o fra gli asintomatici). Nelle ultime 24 ore c'è stato un solo decesso, avvenuto in una Rsa. Le terapie intensive sono attualmente 9. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 2.783 tamponi, nuova cifra record.

"Il Trentino, in base ad uno studio dell'Università di Trento, è al primo posto a livello nazionale per tamponi per mille abitanti (34,3 su mille abitanti)". Lo ha sottolineato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

"Si tratta - ha aggiunto - di un importante risultato per frenare il contagio che da noi è ormai stabilizzato e in calo".

(ANSA).