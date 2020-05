Bonus bici, domande dal 18 maggio in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - È online il sito www.provincia.tn.it/bonusbici con le informazioni dettagliate per richiedere il contributo provinciale. Le domande si potranno presentare dal 18 maggio: il bonus - ricorda la Provincia autonoma di Trento in una nota - coprirà il 50% della spesa fino a un massimo di 600 euro per city bike, cargobike e pieghevoli, e di 100 euro per le bici tradizionali. Possono beneficiare del contributo le persone residenti a Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Arco e Riva del Garda, o residenti in altri Comuni solo se lavorano in uno di questi cinque centri.

(ANSA).