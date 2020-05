Fase 2: Kompatscher, risponderemo a Boccia punto su punto

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAG - "Anche in caso di impugnazione da parte del governo, la legge provinciale riesterà in vigore".

Lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Komptatscher, il quale ha riferito di aver ricevuto una lettera con le osservazioni del ministro agli affari regionali, Francesco Boccia.

"Risponderemo punto per punto perché siamo convinti della legittimità della nostra legge", ha aggiunto Kompatscher.

Il governatore altoatesino ha commentato favorevolmente i dati relativi all'epidemia negli ultimi giorni e, allo stesso tempo, ha ribadito l'appello ad un comportamento responsabile da parte di tutti i cittadini. "Abbiamo tutti gli occhi puntati su di noi", ha detto Kompatscher. (ANSA).