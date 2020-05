Fase 2: in Trentino commercio dettaglio riparte il 15 maggio

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - Da venerdì 15 maggio, in Trentino, saranno aperte le attività di commercio al dettaglio. Dal 18 di maggio, invece, apriranno bar, ristoranti, estetiste e parrucchieri. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, annunciando una delibera da parte della Giunta provinciale che sarà approvata, probabilmente, nella giornata di giovedì 14.

"Da venerdì a Trento apriranno i negozi del solo commercio al dettaglio e abbiamo fatto richiesta al Governo per aprire dal 18 tutti gli altri settori, come ristoranti, bar, parrucchieri ed estetisti", ha detto Fugatti. Il governatore del Trentino ha parlato dei protocolli nazionali: "Sono un po'stringenti, è un dato di fatto. Cerchiamo di rispettarli pur mettendo in condizione di lavorare i nostri imprenditori. Ad esempio ai ristoranti dobbiamo garantire da una parte la salute dei clienti e dei lavoratori e dall'altra dobbiamo mettere le persone in condizione di lavorare". (ANSA).