Fase 2: in Alto Adige servizio d'emergenza nelle scuole

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAG - "Non si tratta della ripresa dell'attività scolastica, ma di un servizio di emergenza fortemente richiesto dai cittadini". Lo ha detto il vicepresidente ed assessore alla scuola italiana della Provincia di Bolzano, Giuliano Vettorato, illustrando il servizio di assistenza ai bambini che sarà offerto nelle istituzioni scolastiche a partire dalla prossima settimana.

"Non sarà aperto a tutti - ha precisato Vettorato - ma solo ai figli di quelle famiglie e genitori impegnati nel lavoro che non hanno la possibilità di un orario flessibile o di lavorare a distanza". "Sarà riservato a chi non ha alternative", ha chiarito ulteriormente l'assessore alla scuola tedesca, Philipp Achammer.

Le domande per le ammissioni si potranno presentare a partire da domani. Sarà data priorità, ha spiegato ancora Vettorato, ad alcune categorie di lavoratori: in particolare chi operando nella sanità o nel settore assistenziale, nell'ambito della sicurezza pubblica o della protezione civile, è impegnato nell'emergenza sanitaria.

Il servizio sarà svolto seguendo misure di sicurezza quali l'ingresso scaglionato, il lavoro in piccoli gruppi, da quattro a sei bambini, il mantenimento della distanza interpersonale. "I gruppi non dovranno incontrarsi e svolgere le attività prevalentemente all'aperto", ha detto ancora Achammer.

L'attività sarà programmata fra le 8 e le 12.30 della mattina, per cui non sarà garantito un servizio mensa. Ugualmente non è previsto un servizio di accompagnamento salvo che per i bambini e di ragazzi con disabilità che ne faranno richiesta. Al personale scolastico è stata chiesta una disponibilità su base volontaria. (ANSA).