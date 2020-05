Coronavirus: Comune Bolzano distribuisce 100.000 mascherine

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAG - Il Comune di Bolzano ha iniziato la distribuzione di circa 100.000 mascherine chirurgiche alla popolazione cittadina di età superiore ai cinque anni. Le mascherine imbustate in base al numero dei componenti di ogni famiglia dall'età scolare in su, saranno collocate direttamente nelle singole cassette postali.

L'imbustamento e la successiva distribuzione, vengono effettuati impiegando personale comunale attualmente in esenzione dal servizio. Solo in alcune zone periferiche del territorio comunale (Colle, San Giorgio, Rafenstein, Virgolo, San Pietro, Santa Maddalena, Agruzzo, Zona Industriale) la distribuzione delle mascherine sarà effettuata dai vigili del fuoco volontari dei corpi di Bolzano, Oltrisarco-Aslago, Gries e Agruzzo. Circa due settimane (10 giorni lavorativi) il tempo stimato per completare la distribuzione che, in ordine alfabetico delle strade, interesserà nell'ordine i quartieri: Centro-Piani-Rencio, Oltrisarco-Aslago, Europa-Novacella, Don Bosco e Gries-S.Quirino. Una parte delle mascherine chirurgiche è stata messa a disposizone tramite il Consozio dei Comuni dalla ditta TopHaus di Bolzano, la restante parte invece è stata acquistata direttamente dal Comune. Stamane il sindaco Renzo Caramaschi ed il vice sindaco Luis Walcher responsabile della protezione civile comunale hanno seguito l'avvio delle procedure di imbustamento e distribuzione delle mascherine ringraziando il personale comunale impiegato in tali attività ed in generale la protezione civile comunale. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche a chi ha messo a disposizione le mascherine e a chi si occuperà della loro distribuzione nelle zone periferiche ossia i vigili del fuoco volontari. (ANSA).