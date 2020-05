Giustizia: da domani graduale ripresa in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 11 MAG - Da domani è prevista una graduale ripresa anche per la Giustizia in regione, ma lo svolgimento di ogni attività, così come l'accesso ai servizi e il rilascio di certificazioni e copie di atti sarà soggetto a speciali regole, a limitazioni di orario e ad un ampio ricorso alle comunicazioni telematiche e ai collegamenti da remoto anche per i processi.

Le misure resteranno in vigore fino al 31 luglio. Nel civile la ripresa coinvolge la giustizia minorile, ma anche i procedimenti in materia di tutela e amministrazione di sostegno, quelli di separazione e divorzio e in generale le cause che presentano carattere di urgenza; tutte le udienze, però, dovranno svolgersi con collegamenti da remoto e nei casi eccezionali in cui ciò non sia possibile si svolgeranno a porte chiuse.

Videoconferenze anche nel penale, con alcune eccezioni nelle quali, anche in questo settore, l'udienza si svolgerà senza la partecipazione del pubblico; ampio ricorso ai collegamenti da remoto è previsto pure per le indagini delle Procure e quando non sia possibile gli atti non urgenti per i quali è necessaria la presenza fisica di parti, consulenti o persone informate sui fatti dovranno essere rinviati.

L'ingresso nelle sedi giudiziarie sarà consentito solo su appuntamento da richiedere ad un call center centralizzato, le visite avverranno ad orari distanziati e tutti gli accessi saranno contingentati per evitare assembramenti all'interno; sospesi tutti i lavori e le forniture non urgenti e previsto sempre il controllo della temperatura.

"L'obiettivo - sottolineano il presidente della Corte d'Appello Gloria Servetti e il procuratore generale Giovanni Ilarda - è stato quello di consentire una graduale ripresa, ritenendola indispensabile per le parti, i professionisti, la sicurezza sociale e l'intero sistema economico e produttivo, ma senza per questo abbassare l'attenzione e il livello degli accorgimenti che sono stati sino ad ora adottati per ridurre il rischio di contagi". (ANSA).