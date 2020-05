Fridays for Future è la personalità politica dell'anno

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - Il movimento "Fridays for Future South Tyrol" è stato insignito del titolo di "Personalità politica dell'anno 2019" da parte di politika, la Società di scienza politica dell'Alto Adige. A causa delle restrizioni per via di Covid-19, la consegna del diploma ha avuto luogo venerdì scorso, non nella Sala del Vecchio Comune di Bolzano, come originariamente previsto, ma virtualmente durante una videoconferenza.

A nome delle migliaia di simpatizzanti del movimento "Fridays for Future", l'attivista diciottenne Nausicaa Mocellin ha preso in consegna il premio. "Fridays for Future è un movimento che viene dal basso ed è sostenuto dal coraggio civile e dall'impegno della società civile", ha sottolineato Harald Knoflach, membro del direttivo di politika, motivi per i quali il riconoscimento è andato al movimento. Nelle sue parole di ringraziamento, Mocellin ha rimarcato che gli scioperi scolastici sono continuati nonostante la crisi di Corona e che il movimento continuerà la sua lotta per un'efficace protezione del clima. Il presidente della società, Günther Pallaver, vede nell'impegno dei giovani la prova di una forte consapevolezza politica: "Il movimento FfF testimonia un altissimo livello di responsabilità civile che agisce a livello locale e ha un impatto globale." (ANSA).