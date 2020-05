Fase 2: per Oetzi quarantena finisce il 19 maggio

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - Per Oetzi, la famosa mummia del ghiaccio, che ogni anno 'riceve' quasi 300.000 visitatori, la quarantena finirà probabilmente martedì prossimo, 19 maggio, quando riaprirà il Museo Archeologico di Bolzano. In Alto Adige, grazie alla legge provinciale sulla Fase 2, da oggi possono aprire musei e biblioteche.

Invece di 300 visitatori potranno entrare solo 80 persone alla volta. "Attualmente sono in corso la disinfestazione e i lavori di pulizia dell'area espositiva, come anche l'istallazione della segnaletica", spiega la direttrice Angelika Fleckinger. Durante la visita dovrà essere indossata la mascherina e tenuta una distanza minima di due metri. In una prima fase non ci saranno visite guidate e neanche le audioguide. "Per questo motivo - aggiunge Fleckinger - invitiamo a scaricare già prima sul proprio smartphone le app Audioguide Oetzi e Mission Oetzi per i bambini". Per motivi di sicurezza saranno chiuse alcune stazioni interattive del museo. (ANSA).