Da oggi stop ai trasporti gratis in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 11 MAG - Da oggi si conclude il periodo di gratuità applicato sui servizi di trasporto pubblico, bus, corriere e treni e saranno attivate una serie di novità. Tra queste, l'applicazione della nuova tariffa fissa extraurbana di 2 euro (1,80 euro con app su smartphone) per tutti i percorsi, mentre rimarranno invariate le tariffe per i biglietti urbani.

Non sarà più possibile l'acquisto dei biglietti a bordo né su urbano né su extraurbano. Tutti gli utenti dovranno quindi salire sui mezzi del trasporto pubblico locale già muniti di uno dei seguenti titolo di viaggio: abbonamento valido, biglietto acquistato su smartphone con le app accreditate (openmove o dropticket), la tessera a scalare nominativa o anonima o il biglietto di corsa semplice (acquistato in biglietteria o presso self service, o nelle rivendite tabacchi per il servizio urbano).

Sono state diffuse presso le Famiglie cooperative di paese convenzionate le carte a scalare già caricate da 10 euro.

L'utente potrà così salire sulla corriera, validare la tessera ed il sistema scalerà dalla tessera 2 euro, indistintamente ed indipendentemente dalla lunghezza del viaggio. La carta scalare è acquistabile inoltre presso le biglietterie di Trentino trasporti e Trenitalia al costo di 1 euro. (ANSA).