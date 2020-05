Coronavirus: in Trentino 23 contagi e 2 decessi

(ANSA) - TRENTO, 11 MAG - Accertati In Trentino altri 23 casi di contagio da coronavirus, di cui 2 negli ultimi cinque giorni.

Due le persone decedute nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive sono attualmente 11. Realizzati nell'ultimo giorno 1.193 tamponi (5.122 negli ultimi tre giorni).

"Il Trentino - ha sottolineato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti - è in vetta alla classifica nazionale del numero di tamponi fatti in rapporto alla popolazione, a dimostrazione che il settore organizzativo e sanitario ha lavorato in modo ottimale". (ANSA).