Valanga sulla Marmolada, intervento dell'elisoccorso

(ANSA) - TRENTO, 09 MAG - Allarme questa mattina per una valanga staccatasi sotto Punta Penia, sul ghiacciaio della Marmolada. In zona sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e l'elicottero di Trentino Emergenza per le ricerche di eventuali dispersi. L'allarme è stato lanciato da alcuni scialpinista.

Nessuna persona è stata travolta. La conferma arriva dal soccorso alpino trentino che ha concluso le operazioni di bonifica assieme dall'unità cinofila della polizia trasportata sul posto con l'elicottero.

La valanga si era staccata al di sopra del rifugio Pian dei Fiacconi, ad una quota di circa 3.100 metri, con un fronte di circa 300 metri di lunghezza e 10 metri di larghezza.