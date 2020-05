Coronavirus: Procura Bolzano apre inchiesta su morti in Rsa

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo "relativo a fatti non costituenti reato per acquisire elementi conoscitivi relativi a eventuali decessi nelle residenze per anziani". Lo riferisce oggi il Corriere dell'Alto Adige.

Sulla scia di quanto già avvenuto nel resto d'Italia, Trentino compreso, anche in Alto Adige è stata quindi aperta un'indagine sui numerosi decessi che si sono registrati nelle residenze per anziani dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Sulle 290 vittime complessive per coronavirus in Alto Adige, 117 erano ospiti delle case di riposo della provincia. (ANSA).