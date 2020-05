Coronavirus: in Alto Adige altri 9 positivi, +56 guariti

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - Sono 9 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono stati 950. Si registra un solo deceduto. Le persone guarite sono 1.804 (+37 rispetto a ieri).

A queste si aggiungono 658 persone (+19 rispetto a ieri) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 2.461 (+ 56 rispetto al giorno precedente). I pazienti in terapia intensiva sono attualmente 6. Lo comunica l'Azienda sanitaria altoatesina.

Il numero totale de contagiati è 2.567. I decessi sono finora 290: 173 persone sono morte negli ospedali, altri 117 decessi nelle case di riposo. Attualmente in quarantena o in isolamento ci sono 1.082 persone, i pazienti dimessi sono 9.096. (ANSA).