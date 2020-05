Fase 2: da 9 maggio in Trentino consentiti nuovi spostamenti

(ANSA) - TRENTO, 08 MAG - Dal 9 maggio in Trentino saranno permesse nuove libertà di movimento, sia sul territorio provinciale che regionale, quindi ci si potrà recare anche in Alto Adige. Lo prevede una nuova ordinanza del presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti.

Sarà consentito raggiungere con mezzi propri e con i mezzi pubblici gli impianti sportivi e i luoghi in cui praticare sport individuali. Altra novità è la possibilità di spostarsi in tutta la provincia e anche in regione per raggiungere le seconde case di proprietà ma anche camper e roulotte che si trovano al di fuori del proprio Comune anche insieme alla famiglia, e non solo nell'arco della stessa giornata, come previsto fino ad ora, ma ci si potrà rimanere per più giorni.

Il cambio delle gomme invernali sarà permesso perché ritenuto situazione di necessità. Tra gli spostamenti consentiti rientrano anche le visite ai defunti nei cimiteri da un comune all'altro, così come sarà possibile, a tutti i componenti conviventi dello stesso nucleo famigliare viaggiare su uno stesso mezzo di trasporto. Si potrà inoltre fare la spesa di generi alimentari in tutta la provincia e la regione e anche andare a prendere cibo d'asporto da un comune all'altro.

Altra novità sono gli spostamenti consentiti per la produzione di legna da ardere per auto consumo, non più di una volta al giorno, in più persone ma osservando il distanziamento di sicurezza. Più persone delle stessa famiglia, inoltre, possono andare a lavorare nell'orto. Si sta inoltre lavorando ad un accordo con la Regione Veneto, ha detto il presidente Fugatti, per consentire di trentini di andare a trovare i congiunti sui comuni di confine. (ANSA).