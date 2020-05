Coronavirus: secondo giorno senza vittime in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 MAG - Secondo giorno senza vittime in Alto Adige, mentre sono nove i nuovi casi positivi individuati.I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno esaminato 863 tamponi, 9 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19. Sulla base di questi dati, comunicati dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.552. A livello provinciale l'Azienda sanitaria ha effettuato finora complessivamente 47.091 tamponi su 21.284 persone.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 94 pazienti affetti da Covid-19. Altre 42 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono casi sospetti.

Sono 7 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva.

Attualmente vi sono 2 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva a Innsbruck.

Come nella giornata precedente, anche ieri non si sono registrati decessi. Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali resta quindi di 171 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 115 persone. Sono quindi complessivamente 286 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.

1.178 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, mentre sono 2.342 (+ 51 rispetto al giorno precedente) le persone guarite. (ANSA).