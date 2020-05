A22: per Ministero Ambiente BrennerLec è progetto del mese

(ANSA) - TRENTO, 07 MAG - Per BrennerLec è arrivato anche il riconoscimento ministeriale. Il Ministero dell'Ambiente, infatti, lo ha indicato come "Progetto del mese" di aprile descrivendo il duplice risultato conseguito nel ridurre i tempi di percorrenza e migliorare al contempo le condizioni ambientali. BrennerLec è un progetto sperimentale in corso sui 90 chilometri che separano Bolzano nord e Rovereto sud, che si inserisce nel programma "Life" dell'Unione europea. L'obiettivo è fluidificare il traffico e ridurre le emissioni inquinanti attraverso una gestione dinamica della velocità, un approccio proattivo alla gestione del traffico autostradale che mira a modulare le velocità medie dei veicoli per ottimizzare i tempi di percorrenza e ridurre le emissioni inquinanti inutilmente prodotte dal susseguirsi di accelerazioni e frenate tipico delle condizioni di traffico intenso.

BrennerLec ha dimostrato che, a fronte di una riduzione della velocità media di circa 15 chilometri l'ora, si determina una riduzione media delle concentrazioni di biossido di azoto pari a circa il 10%. Il confronto dei tempi di percorrenza tra Trento centro e Rovereto sud in due giornate di traffico intenso prima senza (37.216 veicoli transitati) e poi con i limiti dinamici di velocità (39.656 veicoli) hanno portato a un calo dei tempi di percorrenza del 34% (da 35 a 23 minuti), con una diminuzione delle ore complessive di turbativa da 9 a 7 (-22%). (ANSA).