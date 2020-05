Fase 2: nuova ordinanza per ristorazione in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 06 MAG - Nuova ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che interessa la vendita da parte delle attività di servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pizza al taglio. Questa, si legge nel provvedimento, dovrà essere svolta con contenitore monouso.

Inoltre, l'asporto deve essere effettuato, "ove possibile", previa ordinazione online o telefonica.

La prenotazione, però, non è necessaria in caso di commercio ambulante o per alimenti e bevande di immediato consumo, ad esempio i gelati o il caffè oppure i prodotti di pasticceria, che potranno anche essere mangiati per strada ma solo a patto che si rispettino le misure di sicurezza (distanziamento interpersonale di almeno tre metri, tranne tra congiunti conviventi), evitando in modo assoluto di formare assembramenti.

La mascherina dovrà essere nuovamente indossata immediatamente completato il consumo, che non potrà avvenire all'interno del locale o con l'utilizzo di piani d'appoggio come i tavolini.

