Fase 2: Lilt riprende servizi per pazienti oncologici

(ANSA) - TRENTO, 06 MAG - La Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) riprenderà a metà maggio, presso i Centri prevenzione di Trento e Rovereto, i servizi dedicati ai pazienti oncologici e ai familiari, "riorganizzati in modo da assicurare la massima protezione per tutti".

In un primo momento saranno seguiti i casi più urgenti ma si possono già contattare le segreterie per richiedere un appuntamento, fa sapere la Lilt. Da inizio mese inoltre è di nuovo possibile chiedere incontri di persona per il sostegno psicologico. (ANSA).