Coronavirus: in Trentino terapia al plasma iperimmune

(ANSA) - TRENTO, 06 MAG - L'azienda sanitaria del Trentino sta esaminando i protocolli di Pavia e Mantova e le tecnologie utilizzate per la terapia al plasma iperimmune.

Una macchina apposita, necessaria per la lavorazione del plasma, è in arrivo e non appena sarà a disposizione delle strutture sanitarie trentine comincerà ad essere utilizzata. Lo ha reso noto il direttore dell'Azienda sanitaria, Paolo Bordon, precisando che questa tecnologia potrà essere usata anche per altre applicazioni oltre a quelle già previste dai protocolli riguardanti questa metodologia di cura. (ANSA).