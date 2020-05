Coronavirus: Austria prolunga controlli frontiera

(ANSA) - BOLZANO, 06 MAG - L'Austria ha prolungato fino al 31 maggio i controlli di frontiera 'anti-Covid' che dovevano scadere domani. Il provvedimento è stato prolungato con una nuova ordinanza del ministero degli interni. Restano perciò chiusi anche i valichi minori (sentieri e strade alpine) tra l'Italia e l'Austria. Chi entra in Austria, come finora, deve stare per due settimane in quarantena oppure presentare l'esisto di un test non più vecchio di quattro giorni. (ANSA).