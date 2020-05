Coronavirus: 4 decessi e 48 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 06 MAG - Sono 1.947 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Trentino (1.097 letti da Apss e 850 da Cibio) con 48 nuovi contagi di cui 19 nuovi casi e 29 individuati attraverso screening. Tra i contagiati vi sono 3 minorenni e 5 ospiti di Rsa. Anche oggi - informa l'Azienda sanitaria di Trento - si registrano 4 decessi di persone ospiti nelle case di riposo, di cui due deceduti in ospedale. Salgono quindi a 438 le vittime dall'inizio dell'emergenza in Trentino.

Continua il trend in calo nei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 13, a cui si aggiungono 116 persone in altri reparti e 1.007 a domicilio. Dall'inizio dell'epidemia sono 4.954 le persone che in Trentino hanno contratto il coronavirus, di cui 2.861 sono guarite o clinicamente guarite.

