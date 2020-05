Ciclismo: il Tour of The Alps ufficializza rinvio al 2021

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Il Tour of the Alps, ex Giro del Trentino di ciclismo, punta direttamente al 2021. La gara a tappe, tradizionale aperitivo del Giro d'Italia, si sarebbe dovuta disputare dal 20 al 24 aprile, ma è stata annullata. Gli organizzatori del Gs Alto Garda hanno preso atto della situazione di perdurante incertezza che non offre prospettive praticabili per una nuova data, e comunicato "l'impossibilità di organizzare in modo adeguato il Tour of the Alps nel 2020".

Secondo il presidente della società organizzatrice, Giacomo Santini, "la situazione generata dall'epidemia di Covid-19, e le sue ricadute sullo sport, hanno determinato una scelta senza alternative, condivisa con i nostri partner ai quali va il ringraziamento per non averci mai fatto mancare il proprio sostegno. La salute e la sicurezza delle persone vengono prima di ogni cosa: sport come il ciclismo si trovano ad affrontare criticità notevoli in tal senso. Per questo preferiamo concentrarci sul 2021, nella nostra data naturale ad aprile".

