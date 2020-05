Trentino, studio dipende da possibilità economiche famiglie

(ANSA) - TRENTO, 05 MAG - La scuola trentina in tempi di Covid 19 presenta situazioni molto diverse, determinate anche dalle possibilità economiche delle famiglie. È uno dei passaggi dell'intervento che l'assessore provinciale all'Istruzione, Mirko Bisesti, ha letto oggi in aula del Consiglio provinciale a Trento. All'ordine del giorno "Emergenza epidemiologica e sistema dell'istruzione scolastica". Sono gli stessi dirigenti scolastici, ha detto l'assessore, a dire che "le famiglie più fragili hanno maggiori difficoltà ad adattarsi alle nuove modalità".

Bisesti ha parlato di una "certa diseguaglianza nell'accesso alle risorse di internet in quanto non tutte le famiglie hanno un pc o una connessione decente e spesso le famiglie con più figli non dispongono di dispositivi. Oppure c'è un genitore che lavora in smart working, quindi, a fronte di molteplici esigenze, spesso c'è un solo computer da condividere. Alcune scuole hanno messo a disposizione i computer di proprietà, riservandone alcuni per lo smart working del personale".

Altro problema è quello della connessione internet, con una banda - ha spiegato Bisesti - "talvolta insufficiente per l'approccio massivo alla didattica online", ma ci sono anche problemi per gli "strumenti tecnologici inadeguati da parte di alcuni docenti". Oppure, ha aggiunto Bisesti, c'è la "necessità da parte dei bambini della primaria di accedere ai pc in presenza di genitori e adulti, difficoltà a veicolare la didattica online per le materie tecnico manuali".

Altro punto è "la responsabilità degli studenti nell'eseguire i compiti assegnati: si evidenzia una diffusione più lenta con alte percentuali di famiglie in difficoltà ed un numero elevato di studenti con bisogni educativi speciali e bambini stranieri che, avendo un'autonomia più limitata, necessitano di maggiore bisogno, guida e supporto". (ANSA).