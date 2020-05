Fase 2: dlp arriva in consiglio provinciale di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAG - Arriva oggi in consiglio provinciale a Bolzano il disegno di legge sull'applicazione della fase 2 in Alto Adige, dopo il parere positivo, dato ieri sera dalla prima commissione legislativa. Il dlp è stato inserito in via d'urgenza all'ordine del giorno della sessione di lavori di questa settimana. L'assemblea è convocata da questo pomeriggio fino a venerdì. Il consigliere Alessandro Urzì (Fdi-Alto Adige nel cuore) ha annunciato una relazione di minoranza, che potrebbe far slittare l'approvazione della legge entro questa settimana.

La presidente della commissione Magdalena Amhof informa che Urzì intende presentare la relazione di minoranza in giornata, "in modo che sia ancora possibile inserire trattare il disegno di legge questa settimana". La presidente aggiunge inoltre che il testo è stato modificato di poco in riguardo alle disposizioni sulla salute e la sicurezza, inserite in un allegato al disegno di legge, e l'assistenza ai bambini, in particolare riguardo alla grandezza dei gruppi da seguire.

(ANSA).