Coronavirus: salta commissione inchiesta Bolzano su dpi

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAG - E' saltata la seduta costitutiva della commissione d'inchiesta sulle mascherine di fabbricazione cinese, ordinate dall'Azienda sanitaria e bocciate dall'Inail.

All'ordine del giorno era l'elezione di presidente, vicepresidente e segretario, ma non è stato possibile procedere perché a inizio riunione il componente Paul Köllensperger ha comunicato le sue dimissioni.

"Bisognerà quindi convocare una nuova seduta, alla quale sarà invitato alche il nuovo componente o la nuova componente indicata dal Team K", spiega la vicepresidente del consiglio provinciale Rita Mattei, che ha presieduto la seduta. "La commissione è stata richiesta dall'opposizione e c'è stato il tempo necessario per prepararsi: quanto successo oggi non pare corretto nei confronti degli altri componenti", commenta Mattei (ANSA).