Coronavirus: in Trentino altri 3 decessi e 9 contagi

(ANSA) - TRENTO, 05 MAG - In Trentino, rispetto a ieri, ci sono stati altri tre decessi per coronavirus, mentre sono stati accertati nove casi di contagio a fronte di 823 tamponi eseguiti.

Una delle persone decedute aveva 37 anni. I ricoverati in terapia intensiva sono 15, i guariti con doppio tampone sono in tutto 2.572.

Lo ha reso noto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha parlato di una stabilizzazione dei contagi. "Tra ieri ed oggi - ha sottolineato - il Trentino è ripartito, ma bisogna essere sempre prudenti. Non crediamo sia tutto finito, occorre fare la ripartenza con giuste precauzioni". (ANSA).