Consiglio provinciale Trento, seduta straordinaria su scuola

(ANSA) - TRENTO, 05 MAG - La seduta straordinaria di oggi del Consiglio provinciale di Trento è stata dedicata ai problemi della scuola alle prese con l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Iniziativa richiesta dalle minoranze e fatta propria dai capigruppo. La seduta è stata aperta da una lunga relazione introduttiva dell'assessore Mirko Bisesti sul tema "emergenza epidemiologica e sistema dell'istruzione scolastica".

L'assessore ha detto di non essere stato "assente" in questi due mesi di emergenza epidemiologica evidenziando le indicazioni fornite dal Dipartimento istruzione della Provincia alle scuole per non rimanere ferme e perché potessero utilizzare con gli alunni la didattica a distanza e lavorando su questo tema alla formazione dei docenti. Bisesti ha anche anticipato alcune linee guida che la Giunta renderà note a breve sulla riapertura delle scuole in settembre. "Cardini imprescindibili delle linee guida saranno - ha detto - l'autonomia scolastica che permetterà a ciascun istituto di agire in collaborazione con gli altri enti e associazioni del territorio anche per reperire spazi, per evitare eccessive concentrazioni di persone nelle singole classi e rispettare le prescrizioni mediche. Si sta pensando per questo a una turnazione delle classi, con attività che possono essere fatte da casa. Sarà molto per questo differenziare e concentrarsi anche sulle caratteristiche degli studenti".

Al suo intervento è seguito un dibattito nel corso del quale i consiglieri di minoranza hanno presentato sei risoluzioni che impegnano la Giunta a definire entro fine maggio un piano che indichi come ripartirà concretamente la scuola trentina. Ne sono state accolte tre su sei. I temi delle risoluzioni riguardavano l’attivazione di servizi di conciliazione per bambini e ragazzi, servizi per l’infanzia e la conciliazione, l'avviamento di un tavolo di confronto plurale e l'investimento straordinario per la scuola dell’autonomia.