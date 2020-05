Vaia: 73% legname caduto in Trentino viene utilizzato

(ANSA) - TRENTO, 04 MAG - Circa il 73% degli schianti provocati dalla tempesta Vaia risulta già avviato all'utilizzazione. C'è invece una fetta consistente, pari a circa 450.000 metri cubi di legname, e che potrebbe ulteriormente aumentare, che non verrà esboscata. I dati emergono dall'ultimo aggiornamento sullo Stato di attuazione del Piano d'azione per la gestione degli interventi di esbosco e ricostruzione dei boschi danneggiati dall'evento atmosferico eccezionale abbattutosi sul Trentino dal 27 al 30 ottobre 2018.

L'aggiornamento conferma una superficie schiantata pari a circa 19.500 ettari. Le superfici impattate in maniera totale o consistente raggiungono inoltre una quota significativa del totale delle aree coinvolte, pari a circa 12.500 ettari. Come detto, alla fine del 2019 risultano avviati all'utilizzo 2.637.000 metri cubi di legname, ossia il 65% del totale.

Considerata però la quota che probabilmente resterà inutilizzata, si può considerare avviato al reimpiego il 73% della massa schiantata.

Sono state inoltre individuate tre aree che saranno adibite a cantieri campione per le attività di ripristino: Paneveggio, Bedolpian, Pampeago. Un'ulteriore minaccia per i boschi trentini, sia per schianti che per piante ancora in piedi, è rappresentata da possibili infestazioni da parte di insetti.

Proprio per questo, in sinergia con la Fondazione Mach, è stato attivato un monitoraggio specifico. Gli esiti del monitoraggio, al momento, indicano però una densità del bostrico medio-bassa.

"La sorveglianza continua dei boschi - si legge nel report - ha permesso tuttavia di escludere attacchi estesi a piante in piedi, anche dove le catture erano alte o medio-alte". Per quanto riguarda le vendite del legname, in un periodo di 14 mesi sono state registrate sul Portale del Legno 182 gare online, per un totale di 982 lotti venduti, con 174 proprietari offerenti per 172 aziende acquirenti. (ANSA).