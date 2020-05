Fase 2: ripresi monitoraggi Appa su corsi d'acqua e laghi

(ANSA) - TRENTO, 04 MAG - L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa) di Trento, dopo una serie di procedure per garantire il lavoro in sicurezza, ha ripreso dalla scorsa settimana i monitoraggi chimici, effettuati con un operatore, mentre da oggi sono ripresi anche quelli biologici, con due operatori. I monitoraggi erano stati sospesi dall'inizio di marzo a seguito dell'emergenza Covid-19.

Lo rende noto la Provincia. (ANSA).