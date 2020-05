Coronavirus: 2 decessi e 28 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 04 MAG - Ci sono due decessi, entrambi in case di riposo, e 28 nuovi contagi, di cui 9 nelle Rsa, in Trentino, nelle ultime 24 ore. Tra questi, cinque sono i minorenni contagiati mente sono 17 le persone in terapia intensiva. La percentuale di positività sui tamponi eseguiti è del 2,8%. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Il governatore ha spiegato che, dalla prossima settimana, partirà una nuova classificazione da parte del Ministero della Salute. Fugatti ha fatto un esempio della novità basandosi sui dati odierni: "Su questi 28 contagi il Ministero ci chiede di dividerli in due parti: la prima con i casi i cui sintomi sono sorti negli ultimi 5 giorni, e sono 11 su 28. Gli altri sono quelli che hanno sintomi da più giorni, e sono 17 su 28. Il Ministero farà attenzione sui sintomi degli ultimi 5 giorni per dare una classificazione puntuale e precisa". (ANSA).