Scuola: forestali consegnano tablet e pc a bambini primaria

(ANSA) - TRENTO, 02 MAG - Una decina di studenti della scuola primaria a Tassullo e Tuenno sprovvisti di materiale informatico che in queste settimane hanno partecipato alle attività scolastiche attraverso lo schermo dello smartphone dei genitori avranno dei tablet e dei pc portatili con cui poter seguire le lezione online. I custodi forestali del Comune di Ville d'Anaunia hanno infatti consegnato ai bambini che ne hanno fatto specifica richiesta nelle diverse frazioni i supporti tecnologici.

Il servizio - informa una nota del Comune di Ville d'Anaunia - è stato svolto per conto della Provincia autonoma di Trento, che ha concesso a titolo gratuito tablet e computer portatili agli alunni per seguire le lezioni da casa, eseguire i compiti e inviarli agli insegnanti per la correzione. (ANSA).