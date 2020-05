Ruba furgone a Riva e resta in panne a Trento, arrestato

(ANSA) - TRENTO, 02 MAG - Un 19enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri e sarà processato per direttissima in mattinata dopo aver rubato un furgone presso uno dei cantieri del Comune di Riva del Garda. Il giovane è rimasto in panne con il mezzo rubato e si è fermato a lato strada, nei pressi dell'imbocco della galleria del Forte, a Trento. Una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile si è fermata per verificare se il 19enne avesse bisogno di aiuto ma la sua incertezza nel racconto, unita ad una malcelata tensione, non sono sfuggite ai militari, che lo hanno incalzato con le domande. Il ladro ha quindi confessato il furto. Con l'allentarsi del fermo sociale, anche la criminalità sta tornado, sottolinea il Comando provinciale dei carabinieri in una nota, pertanto è "necessario riprendere le vecchie abitudini e attenzioni, segnalando rapidamente tutti i fatti d'interesse alle forze dell'ordine". (ANSA).