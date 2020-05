Risto3 riapre: 1.000 dipendenti sono a casa, il 90% donne

(ANSA) - TRENTO, 02 MAG - Da lunedì 4 maggio Risto3 aprirà con il servizio take away. I primi ristoranti aperti saranno a Trento (via Gazzoletti, Bren Center e Interporto) e a Rovereto (via Prati e Millennium Center). Con il lockdown, saranno aperte solo 25 strutture su 280: sono 1.000 i dipendenti a casa, il 90% donne.

La cooperativa ha deciso di aggiungere alla cassa integrazione un bonus in busta paga - tra i 100 e i 300 euro lordi - in rapporto al numero di ore da contratto, oltre all'anticipo della quattordicesima ed alla possibilità di ricorrere alle ferie maturate nel 2020 per coprire le assenze forzate. Ulteriori valutazioni sono in corso per poter dare un sostegno anche nei i prossimi mesi. Da lunedì - si legge in una nota della Federazione delle cooperative - sarà disponibile una piattaforma web dedicata dove agli utenti potranno prenotare il menù scelto, l'orario per il ritiro e il punto ristorativo in cui ritirarlo. (ANSA).