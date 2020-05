Dolomiti Energia proroga sospensione tariffe biorarie

(ANSA) - TRENTO, 02 MAG - Dolomiti Energia ha deciso di prorogare anche per il mese di maggio la sospensione delle tariffe biorarie e applicare in tutta Italia, per i propri clienti residenziali sul mercato libero, le più convenienti tariffe notturne, per tutte le 24 ore. Anche i 109.000 clienti trentini interessati non dovranno fare nulla per beneficiare di questa opportunità, Dolomiti Energia applicherà questa modalità in automatico.

L'iniziativa - si legge in una nota della società - varrà grazie a questa proroga oltre che per le fatture soggette a tariffazione bioraria dei mesi di marzo e aprile, anche per quella di maggio 2020 e permetterà alle famiglie di mitigare i costi dovuti ai maggiori consumi diurni generati dalla permanenza obbligata in casa e di tutelarle rispetto alla difficile situazione economica generata dalla pandemia. (ANSA).