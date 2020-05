Virtual Marcialonga Craft con 500 ciclisti da nove nazioni

(ANSA) - TRENTO, 01 MAG - C'era molta attesa e anche tanta curiosità per la "prima" della Virtual Marcialonga Craft di oggi. Quasi 500 i ciclisti da nove nazioni che - attrezzati con i rulli e sull'onda del successo delle edizioni virtuali delle maggiori gare professionistiche - sono 'scattati' per affrontare virtualmente i 22 km da Predazzo a Passo San Pellegrino, uno dei tratti significativi della gara originale. Vincitore Simone Bernardini che ha tagliato il traguardo in 50'47", mentre tra le donne successo per Meg Brown (1h6'9") che pedalava dall'Australia.

Diversi i campioni che hanno aderito all'invito di Marcialonga Cycling Craft, con Manfred Mölgg, classificatosi poi 144/o. Il già campione del mondo di motociclismo Marco Melandri è arrivato invece 187/o. Circa 30.000 le visualizzazioni da parte degli utenti. (ANSA).