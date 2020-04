Forza Italia Alto Adige verso dopo Biancofiore

(ANSA) - BOLZANO, 30 APR - Negli ultimi giorni hanno avuto luogo alcuni incontri video sulla futura struttura organizzativa di Forza Italia dell'Alto Adige. Di concerto con il coordinatore regionale Giorgio Leonardi sono stati nominati i tre Responsabili territoriali: Alberto Sigismondi - Gerardo Scibelli - Franco Murano e Marco Schoepf all'organizzazione del partito.

Lo comunica Leonardi.

"Nei prossimi giorni, come sempre in modalità remoto, saranno concertati con il coordinatore regionale le ulteriori figure di riferimento per i vari ambiti operativi e tecnici. Di fondo rimane la grande preoccupazione per l' andamento dell' economia locale, auspicando di mettere in atto al più presto le idonee misure per l' apertura di tutte le categorie economiche nel rispetto delle disposizioni protettive consigliate. Ove necessario sarà inoltre auspicabile l'intervento pubblico per sostenere i contesti economici più danneggiati e con meno prospettive di recupero a breve-medio termine", conclude la nota. (ANSA).