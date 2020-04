Fase 2:in Trentino bonus per incentivare acquisto biciclette

(ANSA) - TRENTO, 30 APR - La Giunta provinciale di Trento ha previsto un bonus per incentivare l'acquisto di biciclette per i lavoratori residenti nei cinque maggiori centro del Trentino - Trento, Rovereto, Pergine, Arco e Riva del Garda. L'obiettivo - ha detto il vice presidente della Provincia, Mario Tonina, è quello di allentare la pressione sui mezzi pubblici con il ritorno al lavoro dei pendolari.

E' previsto un contributo pari al 50% della spesa (non più di 500 euro per mezzi a pedalata assistita e 100 per quelli normali). Il budget stanziato è di un milione di euro. Il bonus - ha precisato Tonna - potrà essere sommato al contributo fissato a livello nazionale. (ANSA).