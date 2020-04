Fase 2: Provincia AA, approvare subito il disegno di legge

(ANSA) - BOLZANO, 30 APR - In Provincia fervono già i lavori per la predisposizione del disegno di legge con il quale la Provincia intende regolamentare le graduali riaperture e ripresa di attività. La Giunta provinciale intende approvare già oggi il disegno di legge per presentarlo al Consiglio provinciale. "La legge indicherà non solo quali settori potranno ripartire, ma anche in che forma questo dovrà avvenire", fa presente il presidente della Provincia Arno Kompatscher, che sottolinea: "È nostra volontà riammettere possibilmente tutte le attività economiche e prevedere con attenzione le relative modalità".

"Terremo sotto stretto controllo naturalmente gli ulteriori sviluppi epidemiologici e adotteremo se necessario le eventuali corretture, ma dipende da tutti noi affrontare la fase 2 in modo responsabile e solidale", così Kompatscher che responsabilizza tutti i cittadini, perché - dice - "è necessario imparare a convivere con il virus".

"Avremmo preferito che il Governo avesse fatto un passo indietro e che ci avesse accordato spazio di manovra. In tal modo avrei potuto regolare con un'ordinanza la fase 2 per l'Alto Adige", afferma Kompatscher.