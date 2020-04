Fase 2: esercenti Trento manifestano contro incertezza

(ANSA) - TRENTO, 30 APR - Ristoratori e titolari di esercizi pubblici di Trento hanno manifestato questa mattina "contro la mancanza di informazioni certe sulla data di riapertura di bar, ristoranti e pasticcerie". L'iniziativa è stata promossa da Confesercenti del Trentino e si è svolta attraverso un flashmob dei titolari e dei gestori degli esercizi, che, facendo risuonare le chiavi dei propri locali, hanno attirato l'attenzione dei passanti.

"La nostra volontà è quella di arrivare a delle aperture in sicurezza, sia per i clienti, sia per i dipendenti. La situazione di incertezza attuale non ci permette di programmare il futuro, mentre le spese di affitto e di gestione continuano a pesare sulle nostre spalle", ha detto il vice presidente di Confesercenti, Massimiliano Peterlana.

Secondo l'esponente di categoria, una prolungata chiusura comporterà la cessione dell'attività per molte realtà locali.

"Chiediamo alle istituzioni di sostenerci con agevolazioni fiscali e aiuti per gli affitti, e di aiutare i nostri dipendenti che ancora non hanno visto la cassa integrazione. Se si proseguirà in questo modo, molti non riapriranno più", ha concluso. (ANSA).