Coronavirus: studio, 7-9% altoatesini l'hanno contratto

(ANSA) - BOLZANO, 30 APR - Il tasso di immunizzazione al coronavirus nella popolazione altoatesina, secondo stime dell'istituto di ricerca Eurac di Bolzano, è tra il 7 e il 9%.

Negli ultimi giorni sono stati sottoposti ai test rapidi (Cellex) 2.700 addetti della Croce bianca e della Croce rossa in Alto Adige. Secondo questi test, 209 hanno già contratto il virus, che significa un tasso di immunizzazione tra gli addetti delle due organizzazioni di soccorso del 7,7%. Sulla base di questo dato è stato stimato il tasso generale della popolazione altoatesina.

"Siamo sulla strada giusta, come dimostrano i dati attuali", ha detto l'assessore Thomas Widmann. "Da subito abbiamo puntato sui test. I rapporto alla popolazione abbiamo effettuato il doppio dei test fatti in Austria e in Germania", ha aggiunto Widmann. "Tutti gli sforzi saranno però inutile se i cittadini non continueranno a rispettare le regole". "L'Alto Adige è ben lontano dall'immunità di gregge, per questo motivo dobbiamo tenere alta la guardia", ha confermato il direttore generale dell'Azienda sanitaria Florian Zerzer. La direttrice di ripartizione della Provincia di Bolzano, Dagmar Regele, ha informato che test rapidi sono stati effettuati in due case di riposo, finora risparmiate dal Covid, confermando questo dato positivo. (ANSA).