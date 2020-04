Coronavirus: in Trentino altri 44 contagi e solo 2 decessi

(ANSA) - TRENTO, 30 APR - In Trentino, rispetto a ieri, sono stati accertati altri 44 contagi, 10 dei quali in Rsa. I decessi sono stati due, tutti nelle Rsa.

I tamponi eseguiti sono stati 1.508 in un giorno, un numero record per il Trentino, ha osservato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. L'indice dei contagi resta stabile, 2,9%. I pazienti in terapia intensiva sono 21. I guariti con doppio tampone sono 2.041. (ANSA).