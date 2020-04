Coronavirus: consegna mascherine casa per casa a Trento

(ANSA) - TRENTO, 30 APR - Prosegue la distribuzione della seconda fornitura di mascherine alla popolazione della città di Trento. In questi giorni gli operatori dei vigili del fuoco volontario e del corpo permanente e i volontari della Croce bianca, coadiuvati dai funzionari comunali, stanno consegnando i dispositivi di protezione personale casa per casa, seguendo l'elenco fornito dall'Ufficio anagrafe del Comune.

Ad ogni cittadino residente o domiciliato vengono consegnate due mascherine chirurgiche acquistate dalla Provincia di Trento e confezionate, in buste sigillate da due mascherine, dalla Protezione civile. Si conta di concludere la distribuzione entro la fine della settimana. (ANSA).