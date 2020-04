Alto Adige,11/5 aprono parrucchieri e bar, il 25 gli hotel

(ANSA) - BOLZANO, 30 APR - La giunta provinciale di ha approvato il disegno di legge che fissa le tappe per la "ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali", una ripresa che dovrà essere "condizionata all'osservanza rigorosa e responsabile delle misure fino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato". La proposta sarà ora trasmessa al Consiglio provinciale. "Ci siamo focalizzati più sul come che sul quando", spiega il presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher.

Dall'entrata in vigore della legge altoatesina per la fase 2, presumibilmente dall'8 maggio, possono riaprire le attività commerciali e le attività produttive nei settori industria e artigianato. Dall'11 maggio possono riaprire le attività inerenti servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti ed anche i servizi di ristorazione e i bar. Dalla stessa data possono riaprire anche le attività culturali, compresi musei e biblioteche. Il 25 maggio potranno riaprire le strutture ricettive turistiche presenti e gli impianti a fune.

