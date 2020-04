A Trento Salone della Csr e dell'innovazione sociale

(ANSA) - TRENTO, 30 APR - Nell'area del nord-est la metà dei cittadini giudica positivamente la qualità della vita (50% rispetto al 46% della media nazionale) e il 29% dei residenti della zona esprime un giudizio molto positivo (il 17% nel resto del Paese). In questa zona spicca Trento, città più sostenibile d'Italia per trasporti, energia e ambiente, come certifica il rapporto Smart City Index 2020 di Ernst & Young.

Proprio a Trento farà tappa per la prima volta Il Salone della Csr e dell'innovazione sociale, manifestazione dedicata ai temi della sostenibilità che quest'anno sta percorrendo le regioni per raccontare i volti della sostenibilità. L'evento "La responsabilità sociale in Trentino tra imprese e comunità" sarà trasmesso in diretta streaming giovedì 7 maggio, dalle ore 16.30 alle ore 18, sulla piattaforma Webex.

La tappa di Trento del Salone è organizzata in collaborazione con Università di Trento, Provincia autonoma di Trento, Confindustria Trento, Trentino Green Network, Facilita Lab.

Interverranno istituzioni, imprese, organizzazioni per un confronto sui temi della responsabilità sociale d'impresa senza dimenticare l'attuale situazione di emergenza e la necessità di definire un piano di ripresa post pandemia. (ANSA).