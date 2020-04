Tenta rapina in supermercato Trento con mascherina

(ANSA) - TRENTO, 29 APR - Arrestato dai carabinieri un uomo che, con il volto nascosto dalla mascherina chirurgica, ha tentato di di impossessarsi del cassetto di un registratore di cassa del supermercato Sait di via Mazzini, a Trento. La ferma reazione della cassiera, che è stata spinta violentemente dal rapinatore, ha attirato l'attenzione degli altri commessi, che dopo avere chiamato il 112, lo hanno bloccato, consegnandolo alle pattuglie dei carabinieri intervenuti.

L'arrestato è un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Deve rispondere di tentata rapina. Entro oggi sarà processato per direttissima.

