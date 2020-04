Coronavirus: in Trentino altri 40 contagi e 4 deceduti

(ANSA) - TRENTO, 29 APR - In Trentino, rispetto a ieri, sono stati accertati altri 40 contagi, 13 dei quali nelle Rsa. Le persone decedute sono quattro, tre delle quali nelle Rsa. Le terapie intensive sono attualmente 22.

I tamponi eseguiti in un giorno sono stati 1.168, con un incidenza del contagio del 4,4%. "Una percentuale che ci fa sperare bene per la fase 2", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. (ANSA).