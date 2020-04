Carige: raggruppa titoli e guarda a Borsa

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - Il cda di Banca Carige ha deliberato di sottoporre a un'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 29 maggio un raggruppamento delle azioni ordinarie e risparmio nel rapporto di 1.000 titoli per ciascuna nuova azione e una conversione facoltativa delle risparmio proponendo 20.500 azioni ordinarie per ogni titolo portato in adesione. Si tratta di "misure volte a razionalizzare la struttura azionaria", spiega una nota, "funzionali anche all'eventuale futura riammissione delle azioni" alle negoziazioni in Borsa. La conversione facoltativa è invece finalizzata a consentire agli azionisti di risparmio aderenti "di rinnovare la propria presenza nell'azionariato, ricevendo azioni ordinarie della Banca che presentano potenzialmente una negoziabilità superiore a quella, di fatto limitatissima, delle azioni di risparmio". Il cda proporrà poi all'assemblea la "rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani".