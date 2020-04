Imprese: Trentino Sviluppo lancia il Premio innovazione Pmi

(ANSA) - TRENTO, 28 APR - Trentino Sviluppo lancia un premio per valorizzare il potenziale innovativo delle piccole e medie imprese. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Camera di commercio e Confindustria Trento , è patrocinata da Apsti, Ebn e Italia Startup e si rivolge alle 22 piccole medie imprese innovative trentine già iscritte negli appositi elenchi camerali e alle 90 aziende che, pur non essendo iscritte, possiedono i requisiti per farlo.

Alla migliore della prima categoria andranno un premio in denaro e servizi del valore complessivo di 15.000 euro. La prima classificata del secondo gruppo si aggiudicherà invece un premio in servizi per un totale di 10.000 euro. Tutte le imprese finaliste verranno infine invitate ad un incontro formativo sugli strumenti finanziari più adatti per sviluppare nuovi progetti di innovazione aziendale e ricerca industriale.

Il bando, aperto fino al 22 giugno, verrà illustrato in un webinar giovedì 30 aprile alle ore 17, assieme ai programmi di sostegno alle Pmi promossi da Hub Innovazione Trentino, Camera di commercio, Confindustria e Fondazione Caritro. (ANSA).