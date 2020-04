Fase 2: Renzi, Alto Adige e Piacenza non sono uguali

(ANSA) - BOLZANO, 28 APR - Per l'ex premier Matteo Renzi "se in Umbria o Alto Adige non ci sono contagi queste regioni non possono avere le stesse restrizioni della provincia di Piacenza". Lo afferma il leader di Iv Renzi in una intervista a Repubblica.

Un presidente del Consiglio non deve guardare gli indici di gradimento, "ma il numero dei posti di lavoro, l' andamento del pil, le previsioni internazionali". Francia, Germania, Spagna "stanno ripartendo più velocemente di noi" e "ci strappano fette di mercato". Secondo Renzi, nel gestire l'emergenza "qualcuno dovrà rispondere degli errori. (ANSA).